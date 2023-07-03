Дана Борисова заявила, что у нее нарастают приступы биполярного расстройства Фото: Борис КУДРЯВОВ

47-летняя телеведущая Дана Борисова, страдающая биполярным расстройством, не прекращает посещать различных врачей. О визите к одному из них она и рассказала в своем блоге.

По словам блондинки, для человека, который страдает биполярным аффективным расстройством, характерны резкие смены настроения, которые приводят то к депрессии, то к мании. Разрешить ситуацию могут лишь специальные препараты по назначению врача.

Борисова призналась, что в последнее время ее состояние ухудшилось. Она часто испытывает страх, депрессию и безнадежность.

"В последнее время стремительно нарастают приступы биполярного расстройства. И, к сожалению, сделала вывод, что распиаренные врачи, которые не вылезают из телевизора, далеко не всегда могут оказать помощь реальному пациенту", - написала Борисова в своем микроблоге.

Ведущая также отметила, что не жалеет о том, что проинформировала о своем состоянии аудиторию. Напротив, после сказанного ей стало легче. Дана выразила надежду на то, что очередной день пройдет без перепадов настроения.

Ранее телеведущая также поведала о страшной тайне своей личной жизни, ставшей для нее "главной женской трагедией". До 30 лет она перенесла девять прерываний беременности, и всё из-за ее отношения к мужчинам.