Силуанов: инфляция в России замедлилась до 3,2% Фото: Олег ЗОЛОТО

В России начала замедляться инфляция и на данный момент она составляет 3,2 процента. Такое заявление сделал глава Министерства финансов Антон Силуанов на заседании комитета по бюджету в Государственной думе.

— После роста потребительских цен в марте — апреле прошлого года инфляция начала замедляться. Сегодня инфляция 3,2%, — подчеркнул Силуанов.

Также он отметил, что вопреки некоторым западным прогнозам падения ВВП в 2022 году на 8-20 процентов, он снизился всего на 2,1 процента, а снижение производства составило около 0,6 процента.

Помимо этого Силуанов напомнил, что безработица в России заметно снизилась, а начиная с четвертого квартала прошлого года зарплаты населения показывают рост. При этом рост ВВП в нынешнем году ожидается на уровне 1,2 процента, а в 2024 году рост составит 2 процента.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия в состоянии реализовывать все свои планы и чувствует себя уверенно. Он напомнил, что годовая инфляция составляет 2,3 процента.