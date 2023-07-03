Виктория Боня собирается сделать пластику за 19 млн рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Виктория Боня намерена сделать еще одну пластическую операцию за миллионы рублей. Об этом она рассказала в соцсетях.

Как сообщила 43-летняя телеведущая, она хочет скорректировать форму глаз, а для проведения такой процедуры обратилась к хирургу моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер Чиа Чи Као.

Виктория Боня рассказала, что в ходе консультации врач сообщил ей что подобная процедура стоит около 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей), однако, по ее словам, ей была сделана скидка, поэтому окончательная стоимость составляет 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

«Сначала я испугалась этой цены... Потом все взвесила и приняла решение», - сказало она, отметив, что операция назначена на последние числа августа этого года.

Напомним, в апреле этого года Виктория Боня призналась, что впервые сделала пластику.