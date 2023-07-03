Зеленский признал наличие трудностей у ВСУ в зоне конфликта Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности в зоне конфликта. Об этом он рассказал в интервью для телеканала CNN.

— На прошлой неделе на передовой было тяжело, — подчеркнул Зеленский.

Помимо этого, он рассказал, что подразделениям ВСУ удается «делать успехи» в противостоянии с российской армией, однако он так и не назвал, на каком направлении.

Ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что Зеленский нанес непоправимый удар по суверенитету Украины. По его мнению, страна теряет суверенитет, отказываясь от языка, культуры и истории.

Володин также напомнил, что большая часть Украины до сих пор говорит на русском языке, несмотря на попытки Зеленского от него избавиться. При этом он пытается разрушить и традиционную православную церковь Украины.