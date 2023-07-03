Центробанк Турции прекратит поддерживать лиру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный банк Турции постепенно прекратит поддерживать турецкую лиру, отказываясь от валютных интервенций для стабилизации курса. Об этом пишет газета Ekonomim.

Как передает издание, глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан «дала понять о радикальных изменениях в денежно-кредитной политике» в ходе встречи с банкирами после повышения процентной ставки.

Отмечается, что глава регулятора назвала первоочередной задачей борьбу с инфляцией и дала понять, что постепенно будут отказываться от валютных интервенций, которые направлены на «подавление обменного курса».

Издание сообщает, что значительное увеличение резервов Центробанка Турции, о котором ранее говорил министр финансов и казначейства республики Мехмет Шимшек, также подтверждает прекращение продаж иностранных валют регулятором.

Напомним, в конце июня турецкая лира несколько дней подряд обновляла исторический минимум по отношению к доллару США. Все это произошло после того, как 22 июня 2023 года Центральный банк Турции впервые более чем за два года принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 15%.