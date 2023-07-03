BFMTV: полиция Франции за последние три дня задержала 3200 участников беспорядков Фото: REUTERS

Телеканал BFMTV сообщил, что полиция Франции задержала за последние трое суток 3200 участников массовых беспорядков, вспыхнувших из-за убийства полицейским 17-летнего водителя.

Также в эфире привели слова главы МВД Франции Жеральда Дерманена, который назвал текущие акции протеста “беспрецедентным” случаем. Он отметил, что полицейские работали в “тяжелых условиях” и призвал быть “жесткими” в отношении демонстрантов.

Напомним, массовые беспорядки охватили несколько пригородов Парижа 27 июня после убийства французским полицейским 17-летнего водителя, который якобы отказался выполнить требование силовиков остановиться.

Сейчас митингующие уже повредили около 3,8 тысячи автомобилей, а также множество зданий местных администраций и силовых ведомств. Протестующие также ограбили около 250 отделений банков и десять торговых центров. Для разгона протестующих власти задействовали полицейский спецназ и бронетехнику.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что призывы профсоюзов Франции к силовому решению массовых протестов показали крах “мнимой толерантности” в стране.