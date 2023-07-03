Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 июля 2023 12:26

Зеленский заявил, что Киев не отказался от планов вернуть Крым

Пока полуостров в составе России, боевые действия не будут окончены, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский заявил, что Киев не отказался от планов вернуть Крым

Зеленский заявил, что Киев не отказался от планов вернуть Крым

Фото: REUTERS

Власти Украины не отказываются от планов вернуть Крым в состав страны, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается в составе России, это значит одно – боевые действия еще не окончены», – сказал политик в интервью телеканалу CNN.

Вариант мирного урегулирования конфликта, в котором Крым не вернется под контроль Украины, «не будет победой», добавил украинский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский заявил об отправке боевиков Вооруженных сил Украины за границу для подготовки к захвату Крыма. По его словам, Киев готовится к этому «технически, оружием, силами, формирует бригады, наступательные подразделения разного рода и характера и отправляет людей на обучение не только на Украине, но и в другие страны».

Экс-аналитик МИД Японии Масару Сато заявлял, что ВСУ не смогут напасть на Крым без вмешательства НАТО.