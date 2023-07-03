Зеленский заявил, что Киев не отказался от планов вернуть Крым Фото: REUTERS

Власти Украины не отказываются от планов вернуть Крым в состав страны, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается в составе России, это значит одно – боевые действия еще не окончены», – сказал политик в интервью телеканалу CNN.

Вариант мирного урегулирования конфликта, в котором Крым не вернется под контроль Украины, «не будет победой», добавил украинский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский заявил об отправке боевиков Вооруженных сил Украины за границу для подготовки к захвату Крыма. По его словам, Киев готовится к этому «технически, оружием, силами, формирует бригады, наступательные подразделения разного рода и характера и отправляет людей на обучение не только на Украине, но и в другие страны».

Экс-аналитик МИД Японии Масару Сато заявлял, что ВСУ не смогут напасть на Крым без вмешательства НАТО.