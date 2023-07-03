Правительство ФРГ заявило, что в Польше продолжают сбрасывать ртуть в Одру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около года после катастрофы на Одре, в Польше продолжают сбрасывать соли ртути в реку. Такое заявление в понедельник, 3 июля, сделал представитель министерства по защите природы ФРГ Кристофер Штольценберг, отметив, что Варшава не реагирует на запросы Берлина.

«Эта проблема, которой без малого год, нас сильно беспокоит. До нас доходит все больше признаков, указывающих на продолжающиеся выбросы соли», - заявил глава ведомства.

Как отметил Штольценберг, прошлогодняя катастрофа имеет три фактора, среди которых он назвал низкий уровень воды, высокая температура и сброс солей ртути, что вместе привело к взрывному росту водорослей в реке и последующему вымиранию рыбы.

«Мы продолжаем беседовать с польским правительством, польским министром экологии и на всех уровнях, чтобы обратить внимание на то, что мы имеем общую проблему», - подчеркнул он.

Напомним, в августе прошлого года в Польше на реке Одра зарегистрировали массовую смерть рыбы, а через пару дней от немецких специалистов, исследовавших образцы воды в реке ниже по течению, поступили данные о наличии в воде ртути. Польские власти отрицали такие данные.