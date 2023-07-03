Минобороны: российская армия успешно отразила девять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на донецком направлении российские войска отразили девять атак ВСУ, в ходе которых украинская армия потеряла до 260 бойцов и более десятка единиц бронетехники.

“На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника <...> уничтожено до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 "Paladin" производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".” — следует из новой сводки о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, наступление ВСУ началось еще 4 июня, однако, как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинская армия ни на одном направлении не достигла успехов.

Тем временем американские наемники, принимавшие участие в боях в текущем конфликте на стороне ВСУ, заявили, что обстановка на линии соприкосновения намного страшнее, чем в Ираке или Афганистане, а украинская армия переполнена крайне плохо обученными добровольцами.

Генерал сухопутных войск Польши в отставке Вальдемар Скшипчак также считает, что провал наступления ВСУ показывает недостаточную подготовку украинских подразделений для ведения масштабных наступательных операций.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в медленном наступлении ВСУ виноват Запад, который якобы недостаточно быстро вооружал украинскую армию.