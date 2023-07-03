Российские войска поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 3 июля, заявили, что российские военные в Донецкой Народной Республики (ДНР) поразили пункт управления 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ», - сказано в сводке российского военного ведомства.

Как сообщается, в течение суток российские военные нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, а также военной технике в 118 районах.

Напомним, сегодня, 3 июля, в Министерстве обороны РФ также заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Херсонской области.