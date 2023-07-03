Четыре человека пострадали во время действия режима КТО в Воронежской области Фото: Александр КОЦ

В Воронежской области во время действия режима контртеррористической операции (КТО) пострадали четыре человека, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребенок. Им выплатим по 100 тысяч рублей. Поручил оперативно провести все необходимые работы и выплаты», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, уточнил губернатор Воронежской области, во время действия режима КТО был нанесен ущерб более 20 жилым домам, нескольким хозяйственным постройкам и автомобилям. Объем затрат на восстановление объектов бюджет региона покрыть сможет, отметил Гусев.

Напомним, режим КТО ввели в Воронежской области во время попытки вооруженного мятежа 24 июня. Тогда загорелась нефтебаза на левом берегу Воронежа. Ее тушили больше 12 часов. Кроме того, на сутки перекрывали движение на части трассы «Дон».