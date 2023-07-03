"Rizospastis": НАТО хочет забрать порты Греции для переброски техники к границе РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и НАТО планируют "забрать" все порты Греции для того, чтобы перебросить военную технику на границу с Россией. Так, транспортное командование Соединенных Штатов объявило тендер на стивидорные работы во всех портах Греции. Об этом сообщает газета Rizospastis.

Газета сообщает о том, что США и страны Запада не теряли ни дня, чтобы превратить страну в "американскую территорию" и перебросить технику к границе с РФ.

Так, на следующий день после выборов, 26 июня, США предложили компаниям "рынка" продумать свои предложения для того, чтобы в порты Пирей, Салоники, Александруполис, Волос, Кавала и другие были назначены подрядчики. Они должны провести всю необходимую инфраструктуру, которую США могли бы использовать до 2029 года для продвижения своих грузов и боеприпасов в Центральную и Восточную Европу.

Между тем, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес считает, что помимо всего прочего Североатлантический альянс должен и упростить процедуру членства для Украины, чтобы страна быстрее вступила в НАТО.