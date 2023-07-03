Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин сорвал планы Запада по изоляции России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин, в отличие от своих западных “коллег”, не допускает серьезных ошибок.

“Разница между Путиным и нами заключается в том, что, какие бы ошибки в плане предположений он ни делал, по сравнению с ошибками, которые сделали мы, они все равно выглядят пустяковыми”, — сказал Макгрегор в своем видеоблоге.

В подтверждение он напомнил, что страны Запада ожидали краха якобы отсталой российской экономики из-за санкционного давления, но серьезно просчитались. При этом, по его мнению, большая часть планеты полностью поддерживает Россию и выступает против США и Европы.

Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди отмечал, что Вашингтон раскрывает собственную слабость и уязвимость, безуспешно пытаясь убедить весь мир в слабости России, которая, в отличие от Соединенных Штатов, не ослабнет от затягивания конфликта на Украине.