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НовостиПолитика3 июля 2023 13:57

ФКС России предложила создать в российской армии спортроты для киберспортсменов

Киберспортсмены обладают необходимыми навыками для быстрого освоения беспилотников
Сергей ЧИКОВ
Киберспортсмены обладают необходимыми навыками для быстрого освоения беспилотников

Киберспортсмены обладают необходимыми навыками для быстрого освоения беспилотников

Фото: Александр КОЦ

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что в российской армии могут появиться отдельные спортивные роты для военнообязанных киберспортсменов.

“Спортроты — это роты, где люди несут службу, но и продолжают соревноваться. А я говорил про то, что у всех киберспортсменов развита мелкая моторика, большинство киберспортсменов прекрасно умеют управлять дистанционно объектами, и это легко трансформируется в управление современной беспилотной техникой”, — приводит слова Смита ТАСС.

Также он подчеркнул, что речь идет не только о специалистах в области авиации, поскольку все базовые необходимые навыки прекрасно развиты и у игроков Dota, которые легко и быстро могут освоить управление беспилотником.

Напомним, недавно американский военный эксперт Питер Сучиу отметил существенный вклад российских беспилотников в сдерживание наступательных подразделений ВСУ, а ударный БПЛА “Ланцет” он назвал массовым убийцей украинской военной техники.

При этом российские инженеры продолжают развитие этой отрасли и за последний месяц ВС России пополнились еще двумя видами ударных БПЛА: в зону спецоперации на Украине поступил дрон-камикадзе “Привет-82” и революционный С-70 “Охотник”, способный работать в связке с современными истребителями Су-57.