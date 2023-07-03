ФКС России предложила создать в российской армии спортроты для киберспортсменов

Киберспортсмены обладают необходимыми навыками для быстрого освоения беспилотников Фото: Александр КОЦ

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что в российской армии могут появиться отдельные спортивные роты для военнообязанных киберспортсменов.

“Спортроты — это роты, где люди несут службу, но и продолжают соревноваться. А я говорил про то, что у всех киберспортсменов развита мелкая моторика, большинство киберспортсменов прекрасно умеют управлять дистанционно объектами, и это легко трансформируется в управление современной беспилотной техникой”, — приводит слова Смита ТАСС.

Также он подчеркнул, что речь идет не только о специалистах в области авиации, поскольку все базовые необходимые навыки прекрасно развиты и у игроков Dota, которые легко и быстро могут освоить управление беспилотником.

Напомним, недавно американский военный эксперт Питер Сучиу отметил существенный вклад российских беспилотников в сдерживание наступательных подразделений ВСУ, а ударный БПЛА “Ланцет” он назвал массовым убийцей украинской военной техники.

При этом российские инженеры продолжают развитие этой отрасли и за последний месяц ВС России пополнились еще двумя видами ударных БПЛА: в зону спецоперации на Украине поступил дрон-камикадзе “Привет-82” и революционный С-70 “Охотник”, способный работать в связке с современными истребителями Су-57.