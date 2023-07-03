Актриса Олеся Железняк призналась, что не общается с родственниками с Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

Известная российская актриса и звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк в интервью Вячеславу Манучарову рассказала, какие у нее сложились отношения с украинскими родственниками.

По словам артистки, сейчас они не общаются и не поддерживают никаких контактов.

"Сейчас нет общения. Тяжело… Они говорят все ровно наоборот", - заявила Железняк.

Также звезда сериала выразила надежду, что когда-нибудь придет время и они с украинскими родственниками вновь начнут общаться.

На данный момент Железняк находит поддержку в муже и детях, разделяющих ее позицию и любящих Россию.

Ранее артистка, работавшая вместе с нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским над сериалом "Сваты", призналась, что не узнает его. Актриса, известная по роли Ларисы Буханкиной в проекте, заявила, что раньше считала нынешнего президента Украины добродушным и веселым человеком. Но потом их дороги разошлись.