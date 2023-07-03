Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на коронавирус, действовавшие с октября 2020 года.

Согласно постановлению ведомства, опубликованному на портале правовой информации, отменяются нормативы по количеству проводимых тестов на 100 тысяч человек – оно определялось с учетом активности эпидемического процесса в том или ином регионе.

Ранее при первом уровне активности эпидпроцесса, когда недельный показатель заболеваемости составляет более 100 случаев на 100 тысяч человек, а положительные результаты исследований более 15%, предусматривалось проведение не менее 300 исследований. При втором уровне – не менее 200 исследований, при третьем – не менее 150 исследований на 100 тысяч человек.

Напомним, в начале мая этого года Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, с начала пандемии COVID-19 в 2020 году в мире от этой инфекции скончались по меньшей мере 20 миллионов человек. В тоже время он отметил, что официальная статистика насчитала семь миллионов смертей.