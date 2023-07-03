Посол США в России встретилась с арестованным за шпионаж репортером Гершковичем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси получила консульский доступ и провела встречу с репортером газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Дипломат посетила американского журналиста в понедельник, 3 июля, передает ТАСС.

Напомним, в апреле этого года следствие предъявило журналисту московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу обвинение в шпионаже. По версии следствия, он, действуя по заданию американской стороны, собирал в России сведения, являющиеся государственной тайной. Речь идёт о российском военно-промышленном предприятии, деятельность которого изучал журналист.

Гершковича арестовали во время получения секретных сведений в Екатеринбурге. Американский журналист неоднократно негативно высказывался о российской власти и часто писал неверифицированные статьи со ссылками на некие источники, якобы раскрывая секретные процессы внутри Кремля.