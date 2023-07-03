Разорвал установку ВСУ на куски: в Британии восхитились современным российским оружием

The Telegraph: российский БПЛА "Ланцет" разорвал на куски переданную ВСУ французскую САУ CAESAR Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Издание The Telegraph сообщило, что российский ударный беспилотник “Ланцет” представляет для ВСУ очень серьезную угрозу. Военные эксперты высоко оценивают возможности российского БПЛА и считают, что активное использование “Ланцетов” серьезно угрожает украинскому наступлению.

“Недавно "Ланцеты" уничтожили поставленную Украине французскую САУ CAESAR. Гигантская гаубица получила прямое попадание от беспилотника, который разорвал ее на куски”, — отметили авторы статьи.

Военный эксперт Питер Сучиу считает беспилотники “Ланцет” одной из главных угроз для ВСУ в зоне спецоперации, поскольку данные беспилотники очень экономичны и просты, но, несмотря на скромные характеристики, не только эффективно поражают пехотные подразделения, но и массово уничтожает бронетехнику украинской армии и даже системы ПВО, предназначенные для борьбы с ним.

Советник Министра обороны Украины Юрий Сак признавал, что ВСУ остро нуждаются в поставках западной техники, способной бороться с “Ланцетами”, поскольку эти беспилотники действительно представляют серьезную угрозу пехотным подразделениям и технике, а Россия стала вкладывать в их производство еще больше средств.