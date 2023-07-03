У звездной пары из "Игры престолов" Роуз Лесли и Кита Харингтона родилась дочь

У звездной пары "Игры престолов" Роуз Лесли и Кита Харингтона родился второй ребенок

У звезд популярного сериала “Игра престолов” Роуз Лесли и Кита Харингтона родилась дочь. Впервые звездная пара стала родителями в 2021 году — тогда у них родился сын.

“Они рады приветствовать в семье маленькую девочку”, — приводит портал Page six слова представителя Харингтона.

Звезды познакомились во время съемок “Игры престолов” в 2011 году. Персонажи Харингтона и Лесли по сюжету влюблены друг в друга, но постепенно сюжетная игра переросла в реальную любовь, и в 2018 году Кит и Роуз сыграли свадьбу.

Сам Харингтон признавался, что был шокирован новостью о втором ребенке. По его словам, рождение первого ребенка для него было похоже на “поход сквозь облака и танцы по ромашковым полям”, однако после этого все изменилось, а его сына ждет "самое большое потрясение в жизни".