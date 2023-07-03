Алаудинов сообщил о гибели командира отряда спецназа "Ахмат" Евгения Писаренко

Алаудинов сообщил о гибели командира отряда спецназа "Ахмат" Писаренко Фото: Александр КОЦ

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что в зоне спецоперации на Украине погиб его боевой товарищ, командир одного из отрядов “Ахмата” Евгений Писаренко.

“Спасибо родителям, вырастившим такого героя. Писаренко Евгений Валерьевич - Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом”, — написал Алаудинов у себя в телеграм-канале.

“Ахмат” был сформирован в Чечне в первые дни спецоперации на Украине. Изначально в спецподразделение вступили более 13 тысяч добровольцев, прошедших военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

В данный момент зона ответственности отряда тянется от Соледара в Донецкой до Кременной в Луганской Народной Республике, а недавно Министерство обороны РФ и спецназ “Ахмат” подписали первый контракт, определяющий деятельность подразделений в зоне спецоперации.

Военкор “КП” Александр Коц однажды провел целый день на передовой с бойцами “Ахмата” и узнал, что движет бойцами спецназа и лично пообщался с Алаудиновым.