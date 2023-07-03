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НовостиВ мире3 июля 2023 16:43

Taiwan News: Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за визит на Тайвань

В рамках четырехдневной поездки она сделала публичные заявления и встретилась с различными государственными деятелями
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за визит на Тайвань

Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за визит на Тайвань

Фото: REUTERS

Бывший премьер Великобритании Элизабет Трасс заплатили 115 тысяч долларов за визит на Тайвань в мае 2023 года, сообщают тайваньские СМИ.

По информации Taiwan News, экс-премьер Соединенного Королевства получила 3,58 миллиона тайваньских долларов (115 тысяч американских долларов) за четырехдневную поездку на остров. В рамках визита политик сделал публичные заявления и провела встречи с различными государственными деятелями, в том числе с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Как отмечает издание, Трасс заплатили меньше, чем другому экс-премьеру Великобритании, посещавшему остров, - Терезе Мэй, которая получила по 23,8 тысячи долларов за одно часовое выступление.

Как писал сайт KP.RU, в ходе майского визита на Тайвань Лиз Трасс обозначила новый «передний край глобальной битвы за свободу», имея в виду противостояние НАТО с Китаем.