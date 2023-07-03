Delfi: Латвия возобновит прием заявлений на визы от россиян с родственниками в ЕС

Delfi: Латвия возобновит прием заявлений на визы от россиян с родственниками, живущими в Евросоюзе Фото: Shutterstock

Издание Delfi со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии сообщило, что в республике возобновляется прием заявлений на визы от россиян, у которых проживают родственники в Евросоюзе.

“После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля Министерство иностранных дел возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России”, — сообщило издание.

Отмечается, что заявки на получение виз будут рассматриваться не только от близких родственников граждан Латвии, стран Евросоюза и государств Европейской экономической зоны, но и от россиян, претендующих на получение визы по гуманитарным соображениям.

Также в МИД Латвии подчеркнули, что рассмотрение заявок от россиян будет проходить в индивидуальном порядке, а заявитель должен документально подтвердить соответствие вышеупомянутым критериям.

Напомним, власти Латвии в мае 2022 года закрыли канцелярию посольства в Калининграде, россиян возможности получения консульских услуг или оформления визы, а с августа того же года на неопределенный срок полностью прекратили выдачу въездных виз гражданам России, ссылаясь на международную обстановку.