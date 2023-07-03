Врач рассказал о причинах падения сахара в крови Фото: Shutterstock

Падение уровня сахара в крови может быть вызвано несколькими причинами, одна их которых — длительные физические нагрузки. Об этом рассказала эндокринолог Марина Берковская в беседе с «Газетой.Ru».

Также причиной падения сахара в крови может быть пропуск приема пищи или же голодание. При этом людям с лишним весом или диабетом стоит и внимательно следить за тем, что они едят. В некоторых фруктах и ягодах содержится немалое количество сахара.

Диетолог Елена Соломатина посоветовала внимательно следить за уровнем сахара в крови, особенно тем, у кого есть резистентность к глюкозе и инсулину. Ее слова опубликовали на сайте Пятого канала.

Помимо этого, на портале RT дополнили ее слова и порекомендовали людям после 50 лет есть фрукты в ограниченных количествах. Больше всего стоит следить за употреблением винограда, манго, бананов и сладких яблок.