Студенты-участники СВО смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению Фото: пресс-служба МФТИ

Студенты, принимавшие участие в специальной военной операции на Украине, смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению, сообщает Министерство науки и высшего образования России

«Разработана инициатива, которая позволит участникам СВО перевестись с платного обучения в вузе на бюджет. Для перевода с платного обучения в вузе на бюджет студенту нужно будет написать заявление и представить документ, подтверждающий статус участника СВО», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Решение по перераспределению вакантных мест примет специально созданная в вузе комиссия, говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о льготах при поступлении в высшие учебные заведения для участников спецоперации и детей врачей, которые погибли во время пандемии коронавируса.

Закон предусматривает прием участников СВО в вузы в рамках отдельных квот. Для учащихся студентов предусмотрена возможность в приоритетном порядке перейти на бюджетное обучение. Детей погибших от коронавируса врачей предлагается зачислять на медицинские и фармацевтические факультеты вузов по отдельной квоте даже без вступительных экзаменов.