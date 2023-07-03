Психолог рассказала, что желание уволиться после отпуска — норма

Психолог рассказала о возникновении желания уволиться после отпуска Фото: Евгения ГУСЕВА

После отпуска у человека обычно может наступить депрессия в сопровождении чувства тревоги, что впоследствии выливается в желание уволиться. Это нормальное состояние, которое обычно проходит через пару недель, рассказала психолог Дарья Яушева «Газете.Ru».

Сложности на работе в первые недели могут быть вызваны стрессом и эмоциональным напряжением из-за резкой смены обстановки. Психолог Марина Жаронкина рассказала об эффективных способах избавиться от стресса.

Она советует попробовать ароматерапию, которая расслабляет человека и избавляет от лишних мыслей, можно даже вдыхать запах лимона. Эти слова специалиста привели на портале RT.

Помимо этого могут помочь и занятия спортом, но часто людям сложно начать ходить в зал регулярно, поскольку лень всегда оказывается сильнее. Избавиться от нее можно, поставив перед собой конкретные цели и двигаться к ним. Такой совет дал психолог Александр Поляков, слова которого опубликовали Life.ru.