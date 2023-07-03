Госсовет Крыма: на Керченском мосту организуют дополнительные пункты досмотра

Госсовет Крыма: на Крымском мосту организуют дополнительные пункты досмотра Фото: инфоцентр Крымский мост

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что ситуация с заторами на въезде на Крымский мост в ближайшее время будет решена. Одной из мер решения сложившейся ситуации станет организация дополнительных пунктов досмотра транспорта.

“Сегодня принимаются меры федерального уровня, чтобы совместить проблему безопасности, которая объективно существует после террористического акта, с одной стороны, но с другой стороны - справиться с наплывом, организовать дополнительные места контроля, досмотра”, — заявил Константинов в эфире канала “Россия-24”

Также он отметил, что все профильные ведомства продолжают обсуждение возможных дополнительных мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем, поскольку туристическая отрасль в Крыму должна быть полностью готова к предстоящему наплыву отдыхающих.

Напомним, автомобильный затор на пункте досмотра перед Крымским со стороны Краснодарского края вырос до 13 километров, а ожидающим очереди водителям помогают и раздают воду волонтеры и сотрудники районной администрации.

Власти региона призывают автомобилистов при планировании поездок в Крым учитывать сложившеюся ситуацию на въездах на полуостров, закладывая время на прохождение необходимых проверок и помня, что длительность этих проверок напрямую зависит от объема провозимого багажа.