Эксперт оценил риск развития рака из-за употребления подсластителя Фото: Shutterstock

Популярный подсластитель аспартам, который используют в коле без сахара, может повышать риск развития рака. Такое заявление сделала онколог Арина Косулина в беседе с «Лентой.ру».

При этом мнение экспертах по этому поводу часто рознится. Так например онколог Вадим Покровский заявил, что несмотря на информацию о повышении риска развития рака из-за диетической колы от ВОЗ, это не совсем корректно.

На портале телеканала 360 привели его слова о том, что аспартам в больших количествах действительно может преобразовываться в канцероген, но при этом нужно выпить очень большое количество газировки, поэтому он посоветовал сильно не переживать по этому поводу.

Зато более привычные и повсеместные вещи могут действительно повышать риски развития онкологических заболеваний. Например, американские ученые пришли к выводу, что использование газовой плиты может повышать риск развития рака.

На портале Пятого канала рассказали, что особое внимание в исследование обратили на духовку, которая нагрета на 180 градусов. Так газовые плиты могут выделять в десять или даже 25 раз больше бензола, чем электрические, что может приводить к некоторым видам рака крови.