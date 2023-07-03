В Ростове-на-Дону ущерб от действий ЧВК «Вагнер» составил 92,5 миллиона рублей Фото: Дмитрий Кутепов

Ущерб дорожно-транспортной инфраструктуре Ростова-на-Дону, нанесенный действиями ЧВК «Вагнер» во время попытки вооруженного мятежа, составил 92,5 миллиона рублей, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«В дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей.Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление необходимо 63,7 миллиона рублей», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как уточнил Логвиненко, во время обследования улично-дорожной сети Ростова-на-Дону были выявлены дефекты дорожного полотна площадью 12 тысяч квадратных метров, а также тротуарного покрытия площадью 210 квадратных метров. Кроме того, были повреждены стрелочные переводы трамвайных путей. По словам главы города, ремонтные работы уже завершены.

Напомним, в Ростове-на-Дону после отъезда колонны ЧВК «Вагнер» обнаружили оставленную военную технику и боеприпасы. Полицейские обследовали город и изъяли все найденное оружие.

Правоохранители обнаружили патроны, пулеметные ленты, ручной пулемет Калашникова, гранатометы, автоматы Калашникова, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины. Кроме того, бойцы оставили бронетранспортер и автомобиль «УАЗ Патриот». Все это было изъято.