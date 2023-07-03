В Краснодаре полиция задержала 81-летнюю женщину, заказавшую убийство участкового Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пресс-служба управления МВД России по Краснодару сообщила, что сотрудники ведомства инсценировали смерть оперуполномоченного уголовного розыска для поимки местной 81-летней жительницы, заказавшей его убийство. В ведомстве уточнили, что пенсионерка заказала убийство полицейского за 1 миллион рублей и выбрала в качестве орудия убийства обрез ружья.

“Для подтверждения выполнения "криминального заказа" правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке. После чего женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана полицейскими”, — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

КП-Кубань отмечает, что заказчица – Людмила Рябых, обладает криминальными связями и, вероятнее всего, заказала убийство сотрудника уголовного розыска у знакомого из своего круга бывших заключенных.

После задержания заказчицы следователи провели обыск квартиры подозреваемой и обнаружили у нее обрез ружья, а также боеприпасы, холодное оружие и почти 2 миллиона рублей наличными. В настоящий момент СК проводит проверку по данному инциденту и выясняет полную картину.