В России предложили обязать ставить в дома "безопасные" окна, чтобы спасти детей Фото: Олег ЗОЛОТО

С приходом теплого сезона новости о выпавших из окон детях, к сожалению, появляются довольно часто. Пока изменить ситуацию, увы, не удается, хотя решение ее есть. Сетки, решетки и блокираторы, уверены активисты и общественники, помогут избежать трагедии.

Сейчас на законодательном уровне установка специальных блокираторов для окон не является обязательной, так что следовать рекомендации или нет – дело добровольное.

Адвокат Яна Воробьева полагает, что обязанность устанавливать специальные» окна могла спасти, но вряд ли хватит административного ресурса, чтобы проконтролировать это в каждой квартире.

- Можно поступить иначе. Например, создать стандарт качества или ГОСТ для строительства новых домов: любое устанавливаемое окно в доме должно иметь этот механизм, - говорит она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Адвокат предлагает еще один способ – ужесточить ответственность для родителей за оставление ребенка без присмотра. Либо активнее вести просветительскую работу, чтобы об угрозе знал каждый.

- Мы регулярно говорим о необходимости устанавливать специальные устройства, которые могут сделать окна для детей более безопасными, - говорит Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Сейчас способ повлиять на родителей только один – это просветительская работа. А вот обязать застройщиков ставить безопасные окна, пока, увы, нельзя.

- Пока эти предложения не находят поддержки на федеральном уровне, - пояснила Мишонова.