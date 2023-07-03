Офтальмолог Шилова: солнечные очки из масс-маркета не защищают от УФ-лучей Фото: Олег АДАМОВИЧ

Офтальмолог Шилова предупредила об опасности солнечных очков Глаза нужно защищать от солнца, как и кожу. Очки из масс-маркета могут, уверена д.м.н., профессор, офтальмолог, эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения Татьяна Шилова. Она дала советы, на что нужно обратить внимание при покупке очков.

- Первое – это пропускание светового потока, интенсивность затемнения линзы. Второе – фильтры от ультрафиолета, - говорит врач «Абзацу»

Даже прозрачная линза может иметь ультрафиолетовое покрытие и надежно защищать, а очки с сильным затемнением только имитировать защиту. Вторые очень опасны.

Наш зрачок умеет защищаться сам, сужаясь и расширяясь. В солнечный день он сужается до размера точки, а ночью, наоборот, расширяется. В сильно темных очках зрачок будет расширен, а если нет защиты, то ультрафиолет беспрепятственно попадет в глаз.

Часть лучшей повреждает роговицу глаза и влияет на хрусталик. Могут развиться помутнения и даже катаракта.

Очки, которые предлагаются в масс-маркете, уверена офтальмолог, являются лишь аксессуаром.

А на качественном изделии будет указана длина отсекаемой волны.

- Минимально допустимая – 380 нанометров. Такие очки отсекают до 90% ультрафиолетовых лучей, - уточнила Шилова.