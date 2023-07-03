Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 17 июля под председательством Британии

Заседание СБ ООН по Украине пройдет 17 июля под председательством Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 июля 2023 года состоится очередное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Из программы заседаний Совбеза на июль следует, что оно пройдет во второй половине дня.

Ранее на брифинге постпреда Великобритании при ООН заявили, что председателем на этом заседании станет Министр иностранных дел Британии Джейм Клеверли, поскольку Соединенное Королевство будет председательствовать в организации в июле.

Напомним, в конце июня ООН зарегистрировала значительный рост преступлений в вопросе прав человека со стороны украинских силовиков, которых подозревают в пытках задержанных в скрытых изоляторах.

По данным Управления верховного комиссара по правам человека при ООН, в скрытых украинских изоляторах пыткам подвергались десятки задержанных, среди которых были мирные жители, занимавшиеся гуманитарной помощью в новых российских регионах.