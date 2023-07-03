Зеленский сообщил о взрыве в здании СБУ в Сумах 3 июля Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по зданию Службы безопасности Украины в городе Сумы был нанесен удар. Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе во время работы сирен воздушной тревоги.

“Удар по городу Сумы… по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие”, — сказал Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.

Напомним, несколько дней назад Минобороны России сообщило о ликвидации двух генералов ВСУ в Краматорске точным ракетным ударом российской армии. В результате поражения пункта временной дислокации украинской бригады также были ликвидированы 20 иностранных наемников и советников и до 50 старших офицеров командования ВСУ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что, в отличие от украинской армии, ВС России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор подтверждал, что командование ВС РФ имеет точные сведения о центрах управления бригад ВСУ, поскольку российская разведка показывает высочайший уровень мастерства в зоне спецоперации на Украине.