Постред Британии при ООН Вудворд: Лондон не хочет понижать дипломатические отношения с Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон не хочет понижать уровень дипломатических отношений с Москвой из-за сложности восстановления дальнейшего взаимодействия.

“Было бы жалко понижать отношения <...> будет крайне важно восстановить ситуацию с использованием дипломатических отношений”, — ответила Вудворд на вопрос РИА Новости о готовности Британии к разрыву дипотношений, предложенных ранее зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Напомним, ранее Дмитрий Анатольевич в своей статье пришел к выводу, что России следует приостановить дипломатические отношения или понизить их уровень с Финляндией, Польшей, а также странами Балтии и Великобританией.

При этом Британия, по мнению Медведева, была и останется вечным врагом России из-за святой уверенности Лондона в значимости их решений для нашей страны, а любое должностное лицо Соединенного Королевства может рассматриваться в качестве законной цели российской армии из-за фактического ведения “необъявленной войны” против России.