В Химках произошел крупный пожар на территории мебельной фабрики Фото: стопкадр видео очевидца

В подмосковных химках произошел крупный пожар – по предварительным данным, ЧП произошло на территории мебельного комбината “Сходня”, загорелся склад с лакокрасочными материалами.

“21.24 вызов, Сходня, Некрасова, 2. Горит здание бывшей мебельной фабрики”, — сообщили KP.RU в управлении МЧС России по Московской области.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-71 наблюдалось горение внутри здания на площади 400 кв.м.", — отметили позже на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Местные жители сообщают, что столб густого черного дыма видно из разных районов города. В данный момент информации о пострадавших нет, а площадь пожара уточняется. В данный момент в тушении пожара участвует две единицы пожарной техники и 7 человек.

Напомним, несколько дней назад пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в поселении Московский в ТиНАО.

Также недавно на Рязанском проспекте в Москве произошел пожар на территории завода “Газпрома” – загорелось четырехэтажное здание, находящееся на реконструкции.