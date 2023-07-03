В израильском аэропорту Бен-Гурион десятки тысяч протестуют против судебной реформы Фото: REUTERS

Израильская полиция готовится к разгону десятков тысяч протестующих, которые в понедельник нарушили работу аэропорта имени Бен-Гуриона, об этом сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, полиция объявила антиправительственную акцию протеста в главном аэропорту страны «незаконной» после того, как демонстранты выставили баррикады, перекрыли дороги и вошли в терминал аэропорта.

Газета отметила, что в аэропорту происходят столкновения протестующих с силами правопорядка, 37 человек уже были арестованы.

Как писал сайт KP.RU, 10 июня в Тель-Авиве прошел очередной массовый протест против судебной реформы правительства, который собрал десятки тысяч демонстрантов.

В апреле в Израиле продолжались массовые протесты против судебной реформы. Акции проходили по всей стране, несмотря на заявления властей о приостановке утверждения проекта как минимум до лета. 22 апреля, на улицы в Тель-Авиве вышли порядка 110 тысяч жителей города для того, чтобы выразить недовольство судебной реформой.

Напомним, 11 марта в Израиле прошли самые массовые протестные акции против судебной реформы. В общей сложности в протестах приняли участие около 500 тысяч человек, в том числе около 240 тысяч человек приняли участие в митинге в Тель-Авиве.