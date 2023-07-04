Генконсульство РФ в Бонне наряду с посольством в Берлине продолжит работу в ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генконсульство РФ в Бонне продолжит работу наряду с посольством в Берлине после решения ФРГ о закрытии некоторых российских диппредставительств в стране, об этом говорится в заявлении посольства России.

«До конца 2023 года генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне должны прекратить свою деятельность», - заявил посол РФ Сергей Нечаев.

Он подчеркнул, что свои задачи продолжат решать только посольство в Берлине и генконсульство в Бонне.

«Это не наш выбор. Разрушительный для российско-германских отношений шаг, предпринятый Берлином, вызывает глубокое сожаление», - отметил посол.

Как писал сайт KP.RU, 31 мая Германия потребовала от России закрыть четыре своих генеральных консульства из пяти, заявил представитель МИДа ФРГ Кристофер Бургер.

По словам представителя МИД Германии, Москва была проинформирована о решении Берлина, от российской стороны немедленно начать процесс закрытия четырех генконсульств в ФРГ и закрыть их не позднее 31 декабря этого года.

Кроме того, правительство ФРГ решило закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.