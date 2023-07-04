Кадыров: Чеченские бойцы уничтожили позиции ВСУ в Наумовке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы из Чеченской Республики уничтожили позиции ВСУ в Наумовка, что заставило противника сбежать и оставить свое вооружение, об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни пояснил, что противник рассчитывал отстоять этот участок, а затем продвинуться еще дальше.

«Однако планы резко изменились после нескольких точных попаданий крупнокалиберных снарядов. …Выражаясь простыми словами, сбежал, оставив после себя несколько гранатометов, патроны и другое вооружение…», - написал Кадыров.

По его словам, такого результата удалось достичь совместными усилиями отрядов чеченских бойцов.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с 4 июня лишились около 2,5 тысяч единиц военной техники.

По словам министра обороны, российские войска с 4 июня 2023 года смогли уничтожить 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетехники ВСУ. Речь идет о Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Кроме того, российская система ПВО за прошедший месяц перехватила 158 ракет HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников ВСУ.