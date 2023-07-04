Рогов: Жители Бердянска помогли выявить украинского террориста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Бердянска, подозреваемого в вербовке и склонении к совершению теракта, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на данные следствия.

«Подозреваемый ранее проходил службу в ВСУ в должности «старшего солдата». В целях дестабилизации... мужчина решил совершить на территории Запорожской области террористический акт», - написал Рогов.

Он пояснил, что в Бердянске мужчина хранил в тайнике самодельное взрывное устройство. При этом за деньги пытался убедить двоих своих знакомых принять участие в террористической деятельности на территории Запорожской области.

Рогов подчеркнул, что граждане отказались от предложения подозреваемого.

Как писал сайт KP.RU, 10 мая сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Украины в Запорожской области, который планировал ряд терактов по заданию ГУР Минобороны Украины. Задержанный планировал первый теракт в отношении начальника отдела полиции села Кирилловка.

Отмечалось, что преступник оказал вооруженное сопротивление при задержании, но благодаря слаженным действиям сотрудников спецназа ФСБ его удалось обезвредить.

Во время обыска дома у задержанного были обнаружены различные компоненты, необходимые для изготовления самодельной взрывчатки.