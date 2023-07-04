Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров Фото: кадр из видео

Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Московской области.

«По состоянию на 00:00 площадь пожара - 2 300 квадратных метров», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура Московской области инициировала проверку по факту возгорания.

В прокуратуре отметили, что данные о пострадавших уточняются.

Как писал сайт KP.RU, ранее в подмосковных Химках начался крупный пожар, ЧП произошло на территории мебельного комбината «Сходня», загорелся склад с лакокрасочными материалами.

Отмечалось, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри здания на площади 400 квадратных метров.

Местные жители сообщали, что столб густого черного дыма видно из разных районов города. На тот момент информации о пострадавших также не поступало, а площадь пожара уточнялась.