Рогов: Вооруженные силы РФ перешли в Запорожской области к активной обороне

Рогов: Вооруженные силы РФ перешли в Запорожской области в активную оборону Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы РФ перешли на линии соприкосновения в Запорожской области в активную оборону, об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава», - заявил Рогов.

Он подчеркнул, что людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые силы.

Как писал сайт KP.RU, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные держат под контролем ситуацию в районе Антоновского моста. Попытки ВСУ переправиться через Днепр мелкими группами были пресечены.

Он пояснил, что противник пытается дистанционно минировать подходы к российским позициям на левом берегу и переправлять небольшие группы на одиночных лодках. ВС РФ быстро проводят разминирование, из-за чего плавательные средства идут на дно.

Сальдо подчеркнул, что российские военные продолжают укреплять позиции на левом берегу. Российские бойцы проводят укрепление позиций огневыми средствами и поражением позиций врага на правом берегу. Подход к Антоновскому мосту минирован.