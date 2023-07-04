Le Figaro: Французским инструкторам приказали не дружить с украинскими военными Фото: Александр КОЦ

Французские военные инструкторы получили указание избегать завязывания дружбы с украинскими военными во время обучения, чтобы они не испытывали негативных эмоций после смерти подопечных, об этом сообщила газета Le Figaro.

«Нам поступило указание не завязывать контакты с украинцами», - заявил изданию один из инструкторов.

В статье отметили, что основной причиной является секретность, так как опасаются утечек относительно учебной программы, «чтобы не давать лишних разведданных России».

Кроме того, командование ВС Франции хочет таким образом уберечь своих военных от стресса.

«Больше половины украинцев, подготовленных и отправленных… под Артемовск (старое название - Бахмут), после этого не подавали признаков жизни», - приводит газета слова одного из французских инструкторов.

Военный добавил, что «среди инструкторов из-за этого наблюдались случаи посттравматического стресса».

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что 27 июня в результате высокоточного удара по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, что базировался в гостинице в Краматорске уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников.

Также в ведомстве отметили, что за сутки на Донецком направлении в четырех атаках киевский режим положил до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на Красно-Лиманском до 65, на Южно-Донецком и Запорожском до 135, на Купянском более 25, на Херсонском до 40.

3 июля стало известно, что на Украине погиб гражданин США, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Американец добровольно вступил в иностранный легион Украины, чтобы участвовать в конфликте.

Напомним, ранее израильская разведка обнародовала данные, согласно которым на Украине погибли тысячи наемников и солдат НАТО.