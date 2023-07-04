Экс-глава KFOR Мини припомнил Зеленскому слова про Донбасс и нейтралитет Украины Фото: REUTERS

Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и нейтральную Украину четырехлетней давности, об этом заявил итальянский генерал, экс-глава KFOR Фабио Мини в статье для Il Fatto Quotidiano.

Офицера возмутило, что Запад не беспокоила судьба населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну. Он припомнил Зеленскому слова, которые тот произнес в 2019 году.

«Во-первых, прекращение конфликта на Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», - процитировал офицер Зеленского.

Мини отметил, что командиры ВСУ предупредили тогда Зеленского, что поездка на Донбасс и разговор с русскими станет «государственной изменой», после чего тот передумал.

«Возможно, сегодня, когда те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада, парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации», - подчеркнул итальянский генерал.

Как писал сайт KP.RU, еще в марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины идет в соответствии с графиком.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что одна из задач спецоперации, фактически, выполнена. Конкретно речь идёт о демилитаризации Украины, так как оружия в этой стране стало значительно меньше.

Песков пояснил, что всё меньше и меньше Украина своего оружия использует, и всё больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.