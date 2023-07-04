Reuters: Финляндия обновит ж/д пути для ускорения переброски войск НАТО к России Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия начала модернизацию железной дороги для ускоренной переброски войск к России, об этом написало агентство Reuters.

«Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую ее со Швецией», - говорится в статье.

Агентство отметило, что НАТО после вступления Хельсинки в альянс рассматривает Северо-Западную Европу в качестве единого военного блока.

По данным издания, обновление железной дороги должно завершиться в следующем году, что позволит союзникам быстрее перебрасывать технику альянса в случае конфликта с Москвой.

Как писал сайт KP.RU, в мае 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО имеет искусственный характер.

Российский лидер подчеркнул, что вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии не создает непосредственной угрозы, однако «расширение военной инфраструктуры - вызовет ответную реакцию».

«Вообще-то - проблемы создаются на голом месте», - отметил Путин.

Напомним, 14 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал очень опасным «бесконечное» расширение НАТО на восток. Глава государства напомнил, что расширение альянса на восток за счет постсоветских республик, в том числе Украины, вызывает у России серьезную озабоченность.