В районе Краматорска прогремели взрывы Фото: REUTERS

В районе Краматорска на подконтрольной Киеву части ДНР были слышны взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в четырех Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса для оповещения населения.

Сигнал тревоги звучал в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что 27 июня в результате высокоточного удара по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, базировавшемуся в гостинице в Краматорске, уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников.

Также 27 июня в Сумах и Кременчуге произошли взрывы. До этого сигнал воздушной тревоги был слышен в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

25 июня украинские СМИ сообщали, что ночью в Запорожье прогремела серия взрывов.