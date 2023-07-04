Пользователи Twitter предложили Зеленскому сдаться после слов о членстве Украины в НАТО Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО и его влиянии на политику России.

«Очевидно, что Европа может быть защищена от любой агрессии только вместе с Украиной и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому мы должны достичь уверенности в безопасности нашего будущего в Альянсе...», - написал он.

Однако пользователи сети скептически отнеслись к словам Зеленского.

«Сдавайся, приятель, ты никого не побеждаешь», - подчеркнул Andy McGarvey.

Q напрямую обвинил Зеленского в планах ядерной провокации под ложным флагом, чтобы «обвинить русских и втянуть НАТО вместо переговоров. Ты жалок».

Neil Haw назвал Зеленского «маленьким Наполеоном».

Кроме того, комментаторы припомнили Зеленскому его артистическую карьеру и заявили, что он выглядит «как чертов актер, играющий президента».

«Я думал, что ты больше не комик», - с иронией отметил Ivo TONIUT.

Как писал сайт KP.RU, 18 июня пользователи соцсети подвергли критике слова Зеленского об обучении украинских военных на Западе. В комментариях Зеленского обвинили в страданиях и смерти народа, а также припомнили ему зверства украинских нацистов.

«Мир ждет твоей отставки. Ты только навлек смерть и разрушение на свой народ», - написал пользователь.

При этом большинство комментаторов пришли к выводу, что украинских военных «готовят к самоубийственной миссии».

16 июня пользователи разозлились на публикацию Зеленского об американском законопроекте о передаче российских активов Киеву.

Люди называли это воровством, а обман Зеленского легендарным, говорили, что у него появится «больше домов в Майами».

Кроме того, в соцсети пользователи высмеивали Зеленского за его слова о солидарности большей части стран с киевской формулой мира.