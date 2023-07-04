В Новой Москве средства ПВО сбили два беспилотника

В Новой Москве средства РЭБ подавили два беспилотника Фото: REUTERS

Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника, еще один был сбит в Калужской области, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы», - заявил собеседник агентства

Он отметил, что средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один - в Калужской области.

По его словам, беспилотники вертолетного типа. Данных о пострадавших нет.

Как писал сайт KP.RU, 3 июля в Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Масштаб последствий оценивался оперативными службами, добавил губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил, что 3 июля под обстрел ВСУ попало село Кукуевка.

Обошлось без пострадавших, однако в результате обстрела были выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях и поврежден один автомобиль.