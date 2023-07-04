Экс-глава KFOR Мини припомнил Зеленскому слова про Донбасс и нейтралитет Украины Фото: REUTERS

Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и нейтральную Украину четырехлетней давности, заявил итальянский генерал, экс-глава KFOR Фабио Мини.

Офицера возмутило, что Запад не беспокоила судьба населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну. Он припомнил Зеленскому слова, которые тот произнес в 2019 году.

Вооруженные силы РФ перешли на линии соприкосновения в Запорожской области в активную оборону, сообщил Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые силы.

Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника, еще один был сбит в Калужской области, об этом сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, что три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Отмечалось, что средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один - в Калужской области.

Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ, применив авиационный противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М».

В столице Азербайджана Баку произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщили местные СМИ. В городе чувствовались сильные толчки. Жители покидали свои дома.