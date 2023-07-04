СК: подросток в Екатеринбурге погиб от удара током, еще один получил травму Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Подросток в Екатеринбурге умер после удара током, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию, а еще один получил травму. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как передает ведомство, вечером в понедельник, 3 июля, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что 15-летний подросток получил поражение электрическим током около дома на улице Советской в Екатеринбурге, а позже скончался.

«По предварительным данным, юноша получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию», - сказано в заявлении ведомства.

Сообщается, что было возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности».

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что в результате происшествия пострадал также 15-летний юноша, которому сейчас в больнице оказывается необходимая помощь.