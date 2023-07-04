Беспилотник сбит в районе подмосковной Кубинки Фото: REUTERS

В районе подмосковной Кубинки был сбит беспилотник. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб.

«В районе Кубинки подбит один беспилотник», - приводит РИА Новости заявление представителя экстренных служб.

Незадолго до этого два дрона средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты в районе поселка Валуево в Новой Москве, а также один в Колужской области. Представитель экстренных служб уточнил, что беспилотники вертолетного типа. Как сообщалось, каких-либо пострадавших и разрушений нет.

Напомним, днем ранее, 3 июля, в Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат.